Ucraina, nella notte attacco russo contro Kiev: 4 morti e 15 feriti

In Ucraina nella notte tra venerdì e sabato un attacco russo con missili e droni ha colpito la regione di Kiev. Le vittime sono almeno quattro, 15 i feriti. Tre di loro versano in condizioni critiche e altri due sono stati sottoposti a intervento chirurgico. L’attacco ha colpito quattro distretti, danneggiando edifici residenziali, istituti scolastici e imprese. Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l’obiettivo principale degli attacchi notturni era l’infrastruttura energetica della regione della capitale.