Hoepli, Majorino (Pd): “Non è questione privata, istituzioni si facciano carico”

“Credo che sia un pessimo segnale, e che si tratti di un tema di cui tutta la città e tutte le istituzioni devono farsi carico. Non è una questione privata, che riguarda gli interessi di un singolo: è una questione che investe l’interesse pubblico, il bene collettivo, il bene comune”. Lo ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale del Partito Democratico, a margine del flash mob organizzato sabato mattina in via Hoepli contro la liquidazione della storica libreria. Majorino ha quindi rivolto un appello trasversale alle istituzioni: “Mi auguro che tutte le istituzioni, al di là delle rispettive funzioni o appartenenze politiche, si uniscano in uno sforzo condiviso: salvare l’esperienza di Hoepli significa salvare un presidio culturale essenziale per questa città”, ha concluso.