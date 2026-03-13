Al Milano Luiss Hub i 150 anni del Corriere della Sera col direttore Luciano Fontana

(LaPresse) – Il Milano Luiss Hub ha ospitato un nuovo appuntamento del ciclo “Il tuo mondo, domani”, la serie di incontri-intervista dedicata ai protagonisti della vita culturale, professionale e pubblica del Paese. Ospite della serata Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, che ha ripercorso il proprio viaggio professionale e offerto una riflessione sul ruolo dell’informazione in un contesto segnato da trasformazioni politiche, sociali e tecnologiche. “L’informazione in Italia vive per alcuni aspetti dei momenti critici come nel resto del mondo – ha detto Fontana – Le trasformazioni determinate dal digitale e dall’intelligenza artificiale sono una sfida da affrontare. Il tema è come portare qualità dell’informazione verificata professionale in un mondo in cui ci sono notizie che arrivano da migliaia di punti diversi, spesso poco verificate e spesso false, e come il giornalismo di qualità riesca ad avere ancora una propria dimensione, un proprio ruolo”. Sul rapporto tra giornalismo e giovani, il direttore ha aggiunto: “Quella è la sfida principale perché abbiamo una generazione che usa moltissimo i social network come strumento primario di informazione. Essere in tutte le piattaforme che i giovani frequentano, portare il giornalismo di qualità verificato, far capire la differenza tra un mezzo di informazione in cui puoi avere fiducia e un altro in cui non puoi averla assolutamente, è un po’ il nostro compito”. L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali di Paola Severino, Presidente della Luiss School of Law. “Io credo che il giornalismo vero sopravviverà all’intelligenza artificiale, se ne avvarrà per poter lavorare meglio – ha detto Severino a margine dell’incontro -ma certamente non abbandonerà le sue caratteristiche di giornalismo professionale. A dialogare con Fontana Massimo Nava, curatore del ciclo e autore del volume “Quella sera in galleria”, dedicato alla nascita del quotidiano milanese nel 150° anniversario della sua fondazione.