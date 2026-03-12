Parigi, Rachida Dati in corsa per sindaco: tour nei mercati tra cittadini e elettori

(LaPresse) La politica francese Rachida Dati è in prima linea nella campagna elettorale per le elezioni comunali a Parigi, cercando di conquistare la carica di sindaco della capitale. Recentemente, Dati ha visitato uno dei vivaci mercati alimentari della città, dove ha incontrato cittadini e commercianti durante un tour elettorale. Dati si è dimessa a febbraio dalla carica di ministro della Cultura per concentrarsi sulla corsa elettorale. Il suo obiettivo è quello di spodestare il Partito Socialista, al governo del municipio parigino da 25 anni. Conservatrice, Dati ha ricoperto in passato la carica di ministro della Giustizia sotto l’ex presidente Nicolas Sarkozy e, fino alla scorsa settimana, ha fatto parte del governo del presidente Emmanuel Macron. Figlia di genitori marocchini e algerini e una di 11 figli, Dati si è distinta nel panorama politico francese come simbolo di mobilità sociale e diversità. Secondo gli ultimi sondaggi, la competizione per il municipio parigino è serrata tra lei e il candidato socialista Emmanuel Gregoire.