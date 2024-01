Confermati gli altri 'big' del precedente governo come Le Maire, Darmanin e Dupond-Moretti

Il nuovo premier francese, Gabriel Attal, ha reso nota la lista dei ministri che comporranno il suo esecutivo. I nuovi ingressi più significativi sono quelli di Rachida Dati, già ministra della Giustizia con Nicolas Sarkozy, alla Cultura e Stéphane Séjourné agli Esteri in sostituzione di Catherine Colonna. Conferme per tutti gli altri ‘big’ del precedente governo come Bruno Le Maire all’Economia, Gérald Darmanin agli Interni e Eric Dupond-Moretti alla Giustizia.

L’elenco completo

Questo l’elenco completo:

Ministro dell’Economia e delle Finanze: Bruno Le Maire;

Ministro degli Interni e dei Territori d’Oltremare: Gérald Darmanin;

Ministro del Lavoro, della Salute e della Solidarietà: Catherine Vautrin;

Ministro dell’Istruzione Nazionale, della Gioventù, dello Sport e dei Giochi Olimpici: Amélie Oudéa-Castéra;

Ministro dell’Agricoltura: Marc Fesneau;

Ministro della Cultura: Rachida Dati;

Ministro delle Forze Armate: Sébastien Lecornu;

Ministro della Giustizia: Éric Dupond-Moretti;

Ministro dell’Europa e degli Affari Esteri: Stéphane Séjourné;

Ministro della Transizione Ecologica e della Coesione Territoriale: Christophe Béchu;

Ministro dell’Istruzione: Sylvie Retailleau.

Inoltre sono nominati ministri delegati:

Ministro responsabile del Rinnovamento democratico, portavoce del governo: Prisca Thevenot;

Ministro responsabile delle relazioni con il Parlamento: Marie Lebec;

Ministro responsabile della Parità tra donne e uomini: Aurore Bergé.

