Libano, 11 morti in attacchi a sud e sul lungomare di Beirut

(LaPresse) – Sono almeno 11 i morti e oltre 30 i feriti nei bombardamenti lanciati dall’esercito di Israele sulla capitale del Libano, Beirut. Attacchi a Ramlet el-Baïda, sul lungomare di Beirut, hanno ucciso otto persone, come riporta il ministero della Salute libanese. L’attacco con drone su un’auto ha preso di mira la costa di Beirut che, dall’inizio della guerra, è rifugio per migliaia di sfollati che dormono per strada o nei loro veicoli dopo essere evacuati, secondo le istruzioni israeliane, dalle loro case al sud o dalla periferia meridionale di Beirut.