Bahrein, attacco iraniano provoca un enorme incendio nella struttura governativa di Muharraq

(LaPresse) Il ministero dell’Interno del Bahrein ha diffuso un video che mostra un enorme incendio seguito agli attacchi iraniani contro una struttura nella provincia di Muharraq, a nord-est della capitale Manama.

Il video mostra un enorme incendio che ha colpito un serbatoio di carburante, con i vigili del fuoco che cercano di spegnerlo. Mercoledì il Bahrein ha dichiarato che le sue forze armate hanno intercettato oltre 170 droni e più di 100 missili da quando l’Iran ha iniziato a prendere di mira i Paesi della regione, in risposta all’attacco statunitense e israeliano a Teheran.