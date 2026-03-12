America's Cup, Santanchè: "Booster importante per il turismo della Campania"

(LaPresse) “È una grande occasione. Devo dire che Napoli e la Campania da un punto di vista turistico stanno andando bene, però sicuramente avere la Coppa America qua vuol dire un booster importante per la crescita del turismo, investimenti, una campagna di promozione in tutto il mondo, perché la Coppa America è vista in tutto il mondo e questo rafforzerà ancora di più la destinazione Napoli la destinazione Campania. Veniamo dal successo delle Olimpiadi, che comunque sono state una grande manifestazione, adesso abbiamo ancora in corso le Paralimpiadi che stanno andando bene. Questi eventi sportivi sono molto importanti. Sia perché sono degli acceleratori sulle opere, e quindi sulle infrastrutture che poi vengono lasciate e quindi continueranno a servire sia alle comunità locali che ai turisti, e dall’altra parte rafforzano ancora di più quella voglia di Italia che c’è in tutto il mondo”. Lo ha detto Daniela Santanchè, Ministra del Turismo, intervenendo alla Borsa Mediterranea del Turismo in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli.