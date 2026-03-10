Referendum, Nordio: "Opposizione spera in 'bis Renzi' ma governo non andrà a casa"

“Non siamo stati noi a conferire un significato politico a questo referendum, anche perché il governo e il Parlamento non hanno bisogno di conferme. Quindi è stata l’opposizione che ha provato a conferire questo aspetto politico nella vana speranza di ripetere l’esperienza di Renzi, che in caso di sconfitta il governo appunto se ne vada a casa, cosa che comunque non accadrebbe. Anche nell’ipotesi che vincesse il no, cosa che peraltro tendo ad escludere”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di un appuntamento a Milano.