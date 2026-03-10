Parità di genere, Guterres alle donne: "Continuate a scuotere le fondamenta del privilegio"

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che le donne stanno guidando la lotta per la parità dei diritti, ricordando l’impegno femminile e femminista in campi che spaziano dalla salute all’ambiente, dalla pace al mondo del lavoro. Martedì, durante un incontro pubblico con le leader della società civile femminile, il segretario ha quindi esortato le donne di tutto il mondo a non mollare. “Continuate a scuotere le fondamenta del privilegio, non arrendetevi mai. Viviamo ancora in un mondo dominato dagli uomini con una cultura dominata dagli uomini e la parità di genere è fondamentalmente una questione di potere”, ha sottolineato Guterres.