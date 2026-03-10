Iran, Trump: "È la fine della guerra e l'inizio della costruzione di un nuovo Paese"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato interpellato dai giornalisti sui commenti rilasciati nelle scorse ore, quando aveva detto a un cronista che la guerra in Iran era “molto completa”, mentre il Pentagono nello stesso giorno aveva scritto sui social: “Abbiamo solo appena iniziato a combattere”. “Sono vere entrambe le cose. L’inizio è l’inizio della costruzione di un nuovo Paese. Ma certamente loro non hanno più una Marina. Non hanno più un’Aeronautica. Avevano sistemi di difesa antiaerea: sono stati tutti distrutti. Non hanno radar. Non hanno telecomunicazioni. E non hanno più una leadership. È tutto sparito”, ha spiegato Trump. “Il rischio più grande di questa guerra è finito da tre giorni. Li abbiamo annientati nei primi due giorni”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca.