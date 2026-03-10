Iran, Israele diffonde video di un attacco contro Hezbollah

Martedì l’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe lo smantellamento dei lanciarazzi di Hezbollah in Libano. L’IDF ha dichiarato che le immagini risalgono a lunedì e che mostrerebbero anche dei terroristi identificati mentre armavano il lanciatore e tentavano di effettuare lanci. I militanti di Hezbollah sarebbero quindi stati colpiti ed eliminati dai raid aerei. L’esercito israeliano ha anche dichiarato che “Finora ha smantellato oltre 70 lanciamissili che erano pronti a lanciare attacchi” verso Tel Aviv.