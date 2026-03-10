Iran, raid notturni su Teheran: morti almeno 40 civili – La diretta

Non si ferma la guerra in Iran. Notte di attacchi su Teheran. Come riporta ‘Al Jazeera’ almeno 40 civili sarebbero stati uccisi. Gli attacchi avrebbero colpito zone residenziali.

Il presidente Usa, Donald Trump, intanto minaccia il regime: “Se l’Iran facesse qualcosa che fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz, verrebbe colpito dagli Stati Uniti d’America venti volte più forte di quanto non sia stato colpito finora. Inoltre, elimineremo obiettivi facilmente distruggibili che renderebbero virtualmente impossibile per l’Iran ricostruirsi, come nazione, di nuovo – Morte, Fuoco e Furia regnerebbero su di loro – Ma spero, e prego, che ciò non accada! Questo è un regalo degli Stati Uniti d’America alla Cina e a tutte quelle nazioni che sfruttano intensamente lo Stretto di Hormuz. Spero che sia un gesto che sarà molto apprezzato”, scrive su Truth Trump.