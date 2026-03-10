Iran, raid notturni su Teheran: morti almeno 40 civili – La diretta

Non si ferma la guerra in Iran. Notte di attacchi su Teheran. Come riporta ‘Al Jazeera’ almeno 40 civili sarebbero stati uccisi. Gli attacchi avrebbero colpito zone residenziali.
Il presidente Usa, Donald Trump, intanto minaccia il regime: “Se l’Iran facesse qualcosa che fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz, verrebbe colpito dagli Stati Uniti d’America venti volte più forte di quanto non sia stato colpito finora. Inoltre, elimineremo obiettivi facilmente distruggibili che renderebbero virtualmente impossibile per l’Iran ricostruirsi, come nazione, di nuovo – Morte, Fuoco e Furia regnerebbero su di loro – Ma spero, e prego, che ciò non accada! Questo è un regalo degli Stati Uniti d’America alla Cina e a tutte quelle nazioni che sfruttano intensamente lo Stretto di Hormuz. Spero che sia un gesto che sarà molto apprezzato”, scrive su Truth Trump.
Gli Emirati hanno subito un nuovo attacco aereo dall’Iran. Lo fa sapere il ministero della Difesa su X: “Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno attualmente rispondendo alle minacce missilistiche e di droni in arrivo dall’Iran – si legge in un post -. Il Ministero della Difesa afferma che i suoni uditi sono il risultato dell’intercettazione di missili e droni da parte dei Sistemi di Difesa Aerea”.
Quattro miliziani di una fazione armata irachena fedele all’Iran, le Brigate Imam Ali, sono morti in un attacco al loro quartier generale nel nord dell’Iraq. Lo riferisce Sky Arabic. Il gruppo ha accusato gli Stati Uniti dell’attacco, avvenuto nel distretto di Dibis, nella provincia di Kirkuk.
Nelle ultime 24 ore 191 israeliani feriti sono state ricoverate negli ospedali a causa del conflitto con l’Iran. Lo riferisce il ministero della Salute israeliano, sottolineando che la cifra include sia civili sia soldati. Tra le persone curate negli ospedali, una è in condizioni critiche, tre sono in condizioni gravi, due sono in condizioni moderate e 172 sono in buone condizioni. Il ministero afferma che dall’inizio della guerra con l’Iran, 2.339 persone sono state portate in ospedale, di cui 95 sono attualmente ancora ricoverate.
Combatteremo “finché sarà necessario”. Così il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un’intervista alla Pbs. In merito alla possibilità di nuovi negoziati con gli Usa Araghchi ha affermato: “Abbiamo negoziato con loro l’anno scorso, a giugno scorso, e ci hanno attaccato nel mezzo delle trattative. E di nuovo quest’anno hanno cercato di convincerci che questa volta è diverso. Ci hanno promesso che non avevano alcuna intenzione di attaccarci, quindi che volevano risolvere pacificamente la questione nucleare iraniana e trovare una soluzione negoziata. E alla fine abbiamo accettato. Ma, di nuovo, dopo tre round di negoziazione, e dopo che la squadra americana nella negoziazione ha detto che avevamo fatto grandi progressi, hanno comunque deciso di attaccarci. Quindi non credo che parlare con gli americani sia più nella nostra agenda”.
L’aeronautica militare israeliana ha colpito nella notte laboratori nucleari nell’area di Teheran. Lo riferisce l’emittente israeliana N12, sottolineando che alcuni di essi erano stati attaccati già durante l’operazione ‘Leone nascente’ dello scorso giugno e ora sono stati nuovamente colpiti.
Il segretario di Stato americano Marco Rubio, nella conversazione avuta con il primo ministro iracheno Mohammed Shiaa al-Sudani, “ha condannato con forza gli attacchi terroristici condotti dall’Iran e da milizie terroristiche irachene allineate all’Iran in Iraq, inclusi quelli nella Regione del Kurdistan iracheno”. Lo comunica una nota il Dipartimento di Stato. “I due hanno ribadito l’importanza che il governo iracheno adotti tutte le misure possibili per garantire la sicurezza del personale diplomatico e delle strutture degli Stati Uniti”, si legge.
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha dichiarato che “determinerà la fine della guerra” in Medio Oriente, rispondendo al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva affermato che il conflitto sarebbe terminato “presto”.
Secondo l’IRGC, “le equazioni e lo stato futuro della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate; le forze americane non porranno fine alla guerra”. Inoltre i Pasdaran sottolineano che Teheran non permetterà l’esportazione di petrolio dalla regione se gli attacchi statunitensi e israeliani continueranno.