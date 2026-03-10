Accesso Archivi

martedì 10 marzo 2026

Iran, il Qatar intercetta missili di Teheran sopra il paese del Golfo

L’agenzia di stampa del Qatar ha diffuso un video che mostra droni e missili iraniani intercettati e distrutti sopra il paese del Golfo Persico. Il ministero della Difesa ha dichiarato che lunedì i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato 17 missili balistici e 6 droni. Non ci sono vittime. Teheran ha lanciato altri droni e missili contro Israele e i paesi arabi del Golfo, e ha preso di mira le infrastrutture energetiche che, insieme al controllo sullo Stretto di Hormuz, hanno fatto impennare i prezzi del petrolio.