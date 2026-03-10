Iran, Hegseth: "Non ci fermeremo finché il regime non sarà sconfitto definitivamente"

Gli Stati Uniti non cesseranno la loro guerra contro l’Iran finché “il nemico non sarà sconfitto in modo totale e definitivo”. Lo ha affermato il Segretario alla Difesa americano Pete Hegseth durante un briefing al Pentagono, aggiungendo che questo avverrà “secondo i nostri tempi”. “Quello di oggi sarà ancora una volta il giorno più intenso dei nostri attacchi all’interno dell’Iran”, ha aggiunto. Il generale Dan Caine, presidente dello Stato maggiore congiunto, ha dichiarato nella stessa conferenza stampa che l’esercito statunitense sta entrando nell’undicesimo giorno della sua operazione contro l’Iran.