Iran, Conte: "Medio Oriente brucia e Meloni non condanna, non cura l'interesse nazionale"

“Netanyahu annuncia che i bombardamenti su Teheran continuano e il Pentagono dichiara che sta iniziando la fase più dura. Mentre il Medio Oriente brucia, Meloni non riesce a condannare questi attacchi, non riesce a scontentare Trump. E neppure si preoccupa di famiglie e imprese che soffrono per il caro energia che sta dilagando. Quando Meloni e il governo si preoccuperanno di tutelare l’interesse nazionale?”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine del dibattito sul referendum costituzionale organizzato dall’Unione degli studenti alla Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma.