Iran, Starmer: "Gran Bretagna e Stati Uniti lavorano insieme ogni singolo giorno"

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti “lavorano insieme ogni singolo giorno come hanno sempre fatto”, con gli Stati Uniti che ora utilizzano le basi aeree britanniche mentre la guerra in Iran entra nel suo nono giorno. Ciò arriva dopo che i politici dell’opposizione hanno accusato Starmer mercoledì scorso di indebolire il “rapporto speciale” della Gran Bretagna con gli Stati Uniti divergendo dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’Iran e attirando la sua ira. “Le decisioni su ciò che è nel migliore interesse della Gran Bretagna spettano al Primo Ministro britannico”, ha detto Starmer lunedì in una riunione comunitaria a Londra. “Ed è così che ho affrontato tutte le domande e tutte le decisioni che ho dovuto prendere”. Starmer ha affermato che l’intelligence viene condivisa ogni giorno tra i due paesi e che nella regione il personale militare britannico e quello statunitense sono co-localizzati nelle stesse basi. Il primo ministro britannico ha detto di aver parlato domenica al telefono con Trump e di aver discusso del conflitto in Iran.