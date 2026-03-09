Che Tempo Che Fa, la letterina di Luciana Littizzetto al ministro Crosetto: "Vorrei commentare perché fossi a Dubai nel momento peggiore"

In occasione della puntata di ‘Che Tempo Che Fa‘ dell’8 marzo 2026, sul Nove, Luciana Littizzetto ha dedicato la sua letterina a Guido Crosetto. Il ministro della Difesa era rimasto bloccato a Dubai quando era scoppiata la guerra in Iran. “Vorrei commentare perché fossi a Dubai nel momento peggiore in assoluto, ma hai cambiato più versioni tu di quanti abiti ha cambiato Pausini a Sanremo. Sembra quasi che fossi lì a tua insaputa”, ha detto la comica piemontese.

