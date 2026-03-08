Usa, Obama contro Trump: "Attacchi alle nostre istituzioni democratiche"

L’ex presidente Barack Obama ha lanciato una dura invettiva contro Donald Trump, senza mai nominarlo, durante la cerimonia funebre in onore del Reverendo Jessie Jackson, che si è tenuta a Chicago. “Ogni giorno ci svegliamo con qualche nuovo attacco alle nostre istituzioni democratiche” ha detto Obama “vediamo la scienza e la competenza denigrate, mentre l’ignoranza, la disonestà, la crudeltà e la corruzione raccolgono ricompense incalcolabili”. La voce del Reverendo “invita ciascuno di noi a essere araldi del cambiamento. A essere messaggeri di speranza”.