Tokyo, Japan Airlines sperimenterà robot umanoidi all'aeroporto Haneda

All’aeroporto Haneda di Tokyo un nuovo tipo di lavoratore assumerà compiti di assistenza a terra il mese prossimo. Japan Airlines e una società di robotica hanno annunciato che il mese prossimo testeranno robot umanoidi per aiutare potenzialmente nella gestione dei bagagli, nella pulizia delle cabine e nell’utilizzo delle apparecchiature di supporto a terra. In un comunicato stampa congiunto, le aziende hanno segnalato una grave carenza di manodopera nelle operazioni di supporto aeroportuale. La sperimentazione si svolgerà nel corso del 2028 in diverse fasi.