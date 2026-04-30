Ucraina, la Marina rilascia un video degli attacchi contro navi russe nello Stretto di Kerch

La Marina ucraina ha dichiarato di aver colpito due navi russe nello Stretto di Kerch utilizzando droni marini nella notte tra mercoledì e giovedì. I militari di Kiev hanno diffuso un video che mostrerebbe i droni senza pilota mentre si avvicinano alle navi nel braccio di mare che separa la penisola di Crimea, occupata dalla Russia, dal resto del territorio di Mosca.

La notizia arriva mentre gli attacchi russi della notte hanno causato la morte di una persona nella città di Dnipro, nell’Ucraina centrale, e il ferimento di almeno 20 civili a Odessa.