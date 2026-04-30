Iran, Pakistan e Ue sottolineando la necessità di continuare il dialogo e la diplomazia

Il portavoce del ministero degli Esteri pakistano, Tahir Hussain Andrabi, ha informato i media in merito alle recenti conversazioni telefoniche tra il primo ministro Shehbaz Sharif e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, nonché con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, riguardo alla situazione nella regione.

“Abbiamo mantenuto il nostro pieno impegno nei nostri sforzi onesti e sinceri per promuovere la pace e la sicurezza nella regione. Il presidente Pezeshkian, da parte sua, ha ringraziato il primo ministro e il feldmaresciallo per il forte impegno del Pakistan a favore del successo dei nostri sforzi di pace, affermando al contempo che le relazioni tra Pakistan e Iran continueranno a rafforzarsi nei giorni a venire”, ha dichiarato Andrabi.