Ucraina, raid russi a Kharkiv: almeno 7 morti tra cui bambini

Almeno sette persone, tra cui due minorenni, sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in attacco russo la notte scorsa contro un edificio residenziale a Kharkiv, nell’est dell’Ucraina. Lo rendono noto le autorità regionali sui loro canali Telegram. I corpi recuperati sotto le macerie di un grattacielo colpito da un missile balistico. Allerta aerea in tutta l’Ucraina per i bombardamenti di Mosca. Volodymyr Zelensky è tornato a rivolgersi ai partner affinché reagiscano di fronte ai nuovi “brutali” attacchi russi. “Ringrazio tutti coloro che non resteranno in silenzio. La Russia non ha rinunciato ai tentativi di distruggere le infrastrutture abitative e critiche dell’Ucraina, quindi il sostegno deve continuare”, ha avvertito il leader di Kiev. Intanto lo Stato Maggiore ucraino ha confermato il danneggiamento di due navi della flotta russa del Mar Nero.