Iran, Trump avverte Teheran: "Resa incondizionata o distruzione"

Donald Trump chiude a qualsiasi negoziato con l’Iran e annuncia di volere “la resa incondizionata”. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso privatamente un serio interesse a schierare truppe Usa sul territorio iraniano. Il viceministro degli Esteri di Teheran avverte i Paesi europei: “Obiettivi legittimi se si uniscono all’aggressione”. E secondo il Washington Post, la Russia sta fornendo informazioni d’intelligence alla Repubblica islamica per aiutarla a colpire le forze americane. Nell’ottavo giorno di guerra in Medio Oriente esplosioni sono state udite a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e nella capitale del Bahrein. Nelle prime ore di oggi l’esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato nuovi attacchi “su larga scala” contro obiettivi e infrastrutture a Teheran. Missili iraniani verso lo Stato ebraico, esplosioni a Tel Aviv e a Gerusalemme.