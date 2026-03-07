Iran, il ministro israeliano Katz al Libano: "Fermate Hezbollah o ne pagherete il prezzo"

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito il presidente libanese Joseph Aoun che se il governo libanese non fermerà i bombardamenti di Hezbollah il suo Paese ne pagherà il prezzo pieno. “Se non farete rispettare la legge e se la scelta sarà tra proteggere i nostri cittadini e la sicurezza dei nostri soldati o lo Stato del Libano, sceglieremo di proteggere i nostri cittadini e i nostri soldati. Il governo del Libano pagherà un prezzo molto alto”, ha affermato Katz. L’ultima ondata di attacchi aerei israeliani ha colpito obiettivi nella valle della Bekaa orientale in Libano; Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha invece dichiarato che i suoi combattenti si sono scontrati con una forza israeliana che è atterrata sul posto venerdì sera.