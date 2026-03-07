Iran, colonna di fumo si alza sull'aeroporto iracheno di Irbil

Nelle scorse ore nei pressi dell‘aeroporto internazionale di Irbil, in Iraq, è stato avvistato del fumo proveniente da alcuni magazzini appartenenti a diverse compagnie petrolifere e imprese edili internazionali, presumibilmente a seguito di un attacco con droni. Le forze di sicurezza hanno bloccato tutte le strade che conducono al luogo dell’incidente e hanno impedito alle persone di recarsi sul posto.

Nessuno ha rivendicato la responsabilità del presunto attacco e al momento non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale in merito all’incidente.