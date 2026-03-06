Ungheria, sequestrati 80 milioni di dollari da furgoni blindati: arrestati 7 cittadini ucraini

Le autorità ungheresi hanno arrestato sette cittadini ucraini e sequestrato due auto blindate che trasportavano ingenti somme di denaro contante attraverso l’Ungheria con l’accusa di riciclaggio di denaro. L’Ucraina ha accusato il governo filo-russo dell’Ungheria di aver preso in ostaggio i cittadini ucraini e di aver sequestrato illegalmente milioni di dollari in contanti. I sette ucraini arrestati erano dipendenti della banca statale ucraina Oschadbank e viaggiavano su due auto blindate che trasportavano il denaro tra l’Austria e l’Ucraina nell’ambito dei normali servizi tra banche statali, ha detto Sybiha. Il carico sequestrato dall’Ungheria comprendeva 40 milioni di dollari statunitensi, 35 milioni di euro e 9 chilogrammi di oro, per un valore di circa 1,5 milioni di dollari al prezzo attuale, secondo una dichiarazione separata della Oschadbank. Il Centro informazioni del governo ungherese ha affermato che i sette ucraini sarebbero stati espulsi dal territorio ungherese venerdì, poiché tra loro c’erano un ex generale dei servizi di sicurezza ucraini, un ex maggiore dell’aeronautica militare ucraina e “individui con esperienza militare”.