Paralimpiadi, il momento dell'accensione del braciere dei giochi di Milano-Cortina

Dopo l’ingresso di Bebe Vio, che ha portato la torcia nell’Arena di Verona, sede della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina, la struttura si è trasformata idealmente in un braciere. Subito dopo i bracieri fisici posizionati a Milano e Cortina si sono nuovamente accesi, con Gianmaria Dal Maistro (9 medaglie in 4 edizioni diverse delle Paralimpiadi) e Francesca Porcellato (15 medaglie Paralimpiche raccolte in tre diverse discipline in 13 edizioni dei Giochi Paralimpici) come ultimi tedofori.