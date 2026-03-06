Iran, nuovo video Casa Bianca: immagini raid di guerra e film d'azione

La Casa Bianca ha celebrato i recenti bombardamenti degli Stati Uniti e di Israele in Iran con un nuovo video pubblicato su X in cui sono stati messi insieme filmati girati da droni insieme a scene di celebri film d’azione come ‘Il Gladiatore’, ‘Star Wars’, ‘Braveheart’, ‘Iron Man’, ‘Superman’ (nella celebre versione interpretata da Christopher Reeve), ‘John Wick’, ‘Deadpool’, ‘Tropic Thunder’, ‘Transformers’ e ‘Top Gun’, oltre a serie di successo come ‘Breaking Bad’ e ‘Better Call Saul’. La clip di 40 secondi è accompagnata dalla didascalia: ‘Justice the American way’.