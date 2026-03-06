Iran, nuovo attacco dell’Idf su Teheran: obiettivo infrastrutture del regime

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato di aver lanciato una massiccia ondata di attacchi aerei sull’Iran, a Teheran, nelle prime ore di venerdì. Secondo una nota ufficiale rilasciata dai vertici militari, l’operazione ha preso di mira specificamente le “infrastrutture del regime terroristico iraniano” situate all’interno e nei pressi della capitale: forti esplosioni sono state avvertite in diverse zone della città. Raid dello Stato ebraico anche su Beirut e nel sud del Libano, mentre Hezbollah ha rivendicato l’attacco contro le posizioni dell’esercito israeliano vicino al confine. E le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno annunciato di aver lanciato missili e droni verso Tel Aviv: le sirene di allarme hanno risuonato in tutta la città. Nuovi attacchi aerei iraniani hanno colpito questa mattina il Bahrein. “Possiamo continuare la guerra in Iran fin quando vogliamo”, ha avvertito intanto il segretario alla Difesa americana, Pete Hegseth.