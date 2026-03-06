Iran, nuova ondata di raid Israele-Usa su Teheran

Nuovi attacchi aerei hanno scosso la capitale iraniana Teheran nelle prime ore di venerdì 6 marzo dopo che Israele ha annunciato “una vasta ondata di raid” sulla capitale iraniana. Anche le forze Usa hanno preso parte ai recenti raid, che hanno interessato soprattutto le aree residenziali, secondo il canale di notizie in lingua inglese iraniano Press TV. Testimoni hanno descritto gli attacchi aerei israeliani come particolarmente intensi, tanto da far tremare le case della zona. L’emittente iraniana Mamlekate ha inoltre riferito che sono stati colpiti anche i dintorni della principale istituzione educativa del Paese, l’Università di Teheran.