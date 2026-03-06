Afghanistan, migliaia di persone manifestano contro le operazioni militari del Pakistan

Migliaia di persone hanno manifestato a Khost contro l’aggressione militare del Pakistan in Afghanistan, nel mezzo di un conflitto che Islamabad ha dichiarato essere una “guerra aperta”. La protesta è scoppiata mentre le forze pakistane e afghane si sono lanciate reciproci attacchi aerei, uccidendo decine di persone su entrambi i fronti. I ripetuti appelli alla moderazione da parte della comunità internazionale non hanno avuto alcun effetto, poiché i combattimenti, giunti ormai al nono giorno, continuano senza sosta. Il Pakistan ha ripetutamente accusato il governo di Kabul di dare rifugio ai talebani pakistani, noti anche come Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Islamabad afferma che le operazioni militari continueranno fino a quando l’Afghanistan non adotterà misure verificabili per frenare il TTP e altri militanti che operano dal suo territorio.