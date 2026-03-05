Iran, nave da guerra affondata da Usa: in un video l'equipaggio a una parata in India

L’equipaggio della nave da guerra iraniana affondata da un sottomarino statunitense vicino allo Sri Lanka aveva partecipato a esercitazioni navali organizzate dall’India solo pochi giorni prima dell’affondamento. Nel video si vede parte dell’equipaggio della nave IRIS Dena partecipare a una parata a Visakhapatnam il 19 febbraio scorso. L’attacco è avvenuto in acque internazionali nell’Oceano Indiano: ieri, 4 marzo, la marina dello Sri Lanka ha recuperato 87 corpi e salvato 32 marinai iraniani. Un video pubblicato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti su X ha mostrato il momento dell’attacco con un siluro. La marina e il ministero della Difesa indiani hanno affermato che la nave da guerra colpita aveva partecipato alla International Fleet Review e all’esercitazione navale multilaterale MILAN 2026, organizzata dalla marina indiana nel porto di Visakhapatnam dal 15 al 25 febbraio. E’ stata affondata durante il viaggio di rientro in patria.