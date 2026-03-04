Venezia, truffa 92enne fingendosi carabiniere: arrestato tunisino

(LaPresse) La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un 20enne di origini tunisine, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di un anziano. L’attività, condotta dagli agenti della Squadra mobile nell’ambito delle iniziative di contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani, ha consentito di accertare una truffa consumata ai danni di un uomo di 92 anni residente a Mirano (Venezia), che aveva appena consegnato all’indagato i gioielli di famiglia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stata utilizzata la consueta tecnica del “finto carabiniere”: la vittima sarebbe stata indotta a credere di dover consegnare i preziosi custoditi in casa a seguito della falsa notizia di un furto in una gioielleria. L’intervento della Squadra mobile è scattato negli istanti in cui il giovane, regolare sul territorio nazionale, stava lasciando lo stabile in cui vive l’anziano. Bloccato dagli agenti, è stato trovato in possesso della refurtiva. I gioielli sono stati successivamente restituiti al 92enne negli uffici della Questura, dove l’uomo è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato per formalizzare la denuncia. Dell’arresto è stata informata l’Autorità giudiziaria competente per le valutazioni di rito.