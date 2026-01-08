Truffe agli anziani, sette arresti a Napoli

La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito misure cautelari in carcere nei confronti di sette persone, di età compresa tra i 25 e 58 anni per associazione a delinquere, con base operativa nel capoluogo campana, finalizzata alla commissione di truffe a persone anziane. Sono stati ricostruiti nove episodi a partire dal dicembre del 2024, nelle province di Alessandria, Verbania, Pistoia, Lucca, Pesaro Urbino, Ancona e Lecce, che hanno consentito di ricavare circa duecentomila euro. La banda agiva secondo un consolidato modus operandi : le vittime (tutte di età comprese tra i 75 e 89 anni) venivano contattate sull’utenza telefonica di casa da una persona che si qualificava come “maresciallo” e comunicava che un parente dell’anziano aveva provocato un incidente stradale con un’auto priva di copertura assicurativa, in cui era rimasta gravemente ferita una persona. Il finto maresciallo poi rappresentava come unica possibilità di evitare l’arresto del parente in difficoltà il risarcimento la persona offesa dal sinistro. Lo stratagemma consentiva ai truffatori di portare la vittima ad impegnare denaro o gioielli.