Trapianto Napoli, legale famiglia ai funerali di Domenico: "Presentato esposto per dottor Oppido e dottoressa Farina"

(LaPresse) “Abbiamo inoltrato un esposto per il dottor Oppido e la dottoressa Farina per la mancata comunicazione dell’esito negativo del trapianto ai familiari. Ci aspettiamo che i Consigli dell’Ordine prendano posizione su questa circostanza che va sanzionata disciplinarmente”. Lo ha dichiarato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, a margine della cerimonia funebre in svolgimento a Nola. Il bambino è morto lo scorso lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato.