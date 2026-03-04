Libano, distrutto un hotel a Beirut dai bombardamenti israeliani

(LaPresse) Nuovi bombardamenti israeliani colpiscono il Libano. Secondo i media statali libanesi, le forze israeliane hanno attaccato il Comfort Hotel, situato al confine tra le aree di Hazmieh e Baabda, nell’area metropolitana di Beirut. Un altro raid ha colpito un edificio residenziale nella parte orientale del Paese, mentre migliaia di residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case. L’esercito israeliano avrebbe emesso nuovi ordini di evacuazione forzata per diversi quartieri della capitale e per altre città sotto intenso fuoco, aggravando ulteriormente l’emergenza umanitaria. Le immagini verificate dall’Associated Press mostrano un edificio con finestre sventrate, muri distrutti e detriti sparsi sull’asfalto, testimonianza della potenza delle esplosioni. La situazione resta altamente instabile, con il conflitto che continua a estendersi e un numero crescente di civili coinvolti nelle operazioni militari.