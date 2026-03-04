Iran, forti esplosioni a Teheran: le immagini delle dense colonne di fumo

(LaPresse) Nuove esplosioni scuotono Teheran mentre la guerra tra Iran, gli Stati Uniti e Israele entra nel quinto giorno, dopo i recenti attacchi a un sito nucleare iraniano e le rappresaglie della Repubblica Islamica nella regione del Golfo. Secondo la televisione di Stato iraniana, le esplosioni sono avvenute all’alba. L’esercito israeliano ha confermato che le difese aeree sono state attivate per intercettare missili iraniani in arrivo, mentre esplosioni sono state udite anche nei pressi di Gerusalemme. A cinque giorni dall’inizio del conflitto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che la guerra potrebbe durare un mese o più. In Iran si contano quasi 800 vittime, tra cui alcuni potenziali futuri leader indicati dallo stesso Trump. La tensione nella regione resta altissima, con le comunità locali sotto crescente rischio e la comunità internazionale che monitora la situazione con preoccupazione.