Iran, enorme esplosione vicino al consolato americano a Dubai

(LaPresse) Un drone iraniano si è schiantato contro un parcheggio all’esterno del consolato degli Stati Uniti a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, provocando un incendio e momenti di panico tra i presenti. Un video diffuso online mostra l’esplosione avvenuta nei pressi della sede diplomatica: una densa colonna di fumo nero si alza nel cielo mentre i passanti si allontanano rapidamente dall’area colpita. Secondo le autorità emiratine, la stragrande maggioranza degli oltre mille attacchi missilistici e con droni lanciati dall’Iran contro il Paese sarebbe stata intercettata dai sistemi di difesa. Intanto, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha disposto l’evacuazione del personale non essenziale e delle famiglie dei diplomatici presenti in diversi Paesi della regione, tra cui Kuwait, Bahrein, Iraq, Qatar, Giordania e gli stessi Emirati Arabi Uniti. Washington ha inoltre invitato i propri cittadini a lasciare oltre una dozzina di Paesi del Medio Oriente. Tuttavia, con gran parte dello spazio aereo chiuso per motivi di sicurezza, molti americani risultano al momento impossibilitati a partire. La situazione resta in continua evoluzione.