Iran, attacco aereo distrugge una stazione di polizia a Teheran

(LaPresse) Un attacco aereo condotto da Israele e Stati Uniti ha colpito una base della polizia a Teheran, distruggendo completamente l’edificio e causando gravi danni nell’area circostante. Secondo i residenti, nei giorni scorsi tre potenti esplosioni hanno scosso il quartiere, frantumando le finestre degli edifici vicini e danneggiando un ristorante situato dall’altra parte della strada. I soccorritori hanno lavorato tra le macerie, verificando anche eventuali fughe di gas dai resti del locale colpito. Non è stato immediatamente possibile stabilire il numero di vittime e feriti, ma la televisione di Stato iraniana ha confermato che il proprietario del ristorante vicino all’attacco è rimasto ucciso. L’Associated Press ha documentato i danni durante un tour organizzato dal governo iraniano, mostrando l’entità della distruzione e le conseguenze dell’attacco sulla comunità locale. La situazione resta altamente critica e la tensione nella regione continua a crescere.