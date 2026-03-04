Infopol, l’App della Polizia per comunicazioni e aggiornamenti ufficiali estesa a tutto il personale

(LaPresse) Arriva Infopol, l’App ufficiale della Polizia di Stato per la gestione e la condivisione rapida delle informazioni istituzionali. L’app funge da canale unico, sempre aggiornato, dove il personale può consultare circolari, direttive e comunicazioni ufficiali, concorsi, aggiornamenti normativi, opportunità di formazione e mobilità interna. Include inoltre informazioni su salute, medicina preventiva, benessere psicologico, sicurezza sul lavoro e prodotti a marchio Polizia. Progettata interamente “in house” dal Settore Informatico dell’Ufficio IV – Comunicazione Istituzionale, Infopol è stata testata in diverse occasioni, compresa la gestione di grandi eventi e le recenti Olimpiadi Milano Cortina 2026. Disponibile per dispositivi Android, iOS e desktop, l’accesso è riservato al personale in servizio tramite credenziali istituzionali. Il personale in quiescenza può autenticarsi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), garantendo così un accesso sicuro e immediato a tutte le informazioni. Infopol semplifica la comunicazione interna, rendendo ogni aggiornamento accessibile ovunque e in tempo reale.