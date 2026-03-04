Garlasco, Andrea Sempio: “Pesante attenzione mediatica, io innocente”

Non vede l’ora di dimostrare la propria innocenza, “se ci sarà un udienza preliminare. Non sappiamo ancora come andrà. Attendiamo”. Così ai cronisti Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco oggi a Roma per una riunione con i suoi avvocati e i suoi consulenti. “È molto pesante essere al centro dell’attenzione mediatica”, ha ribadito Sempio. In merito allo scontrino Sempio ha confermato “tutto quello che ho detto nei giorni passati”. Ai cronisti che invece chiedevano come mai non si ricordasse il titolo del libro ha risposto la legale Angela Taccia: “Se il problema di tutta questa storia è il titolo del libro mi cadono le braccia, non ci sono parole”.