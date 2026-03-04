Delitto di Garlasco, Sempio a Roma: “Sono innocente, la pressione mediatica è pesante”

Oggi l’indagato è a Roma per una riunione con i suoi avvocati e i suoi consulenti

Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco oggi a Roma per una riunione con i suoi avvocati e i suoi consulenti. Non vede l’ora di dimostrare la propria innocenza, “se ci sarà un udienza preliminare. Non sappiamo ancora come andrà. Attendiamo. È molto pesante essere al centro dell’attenzione mediatica, ha ribadito Sempio che, in merito allo scontrino, ha confermato: “Tutto quello che ho detto nei giorni passati”. Ai cronisti che invece chiedevano come mai non si ricordasse il titolo del libro ha risposto la legale Angela Taccia: “se il problema di tutta questa storia è il titolo del libro mi cadono le braccia, non ci sono parole”.

Cataliotti: “Da dinamica a Bpa e celle telefoniche“

“Oggi il nostro consulente Armando Palmegiani deve relazionarci e farci vedere immagini e filmati relativi alla dinamica dell’omicidio, cioè una rivisitazione della Bpa nella nostra prospettiva, si parlerà delle celle telefoniche che agganciò Andrea Sempio la mattina dell’efferato crimine non da lui commesso. Si parlerà inoltre delle ferite e quindi dell’arma, o le armi anche se noi pensiamo sia una sola, potenzialmente utilizzate, anche nella prospettiva della ricostruzione della dinamica”. Così Liborio Cataliotti, uno dei legali di Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco – oggi a Roma per una riunione con i consulenti tecnici e il suo assistito.

Palmegiani: “Oggi con Sempio per fare un punto”

“A questo punto le consulenze tecniche della procura sono quasi giunte a termine a meno che non ne verranno fuori altre. Oggi faremo una delle varie riunioni che facciamo periodicamente, facciamo il punto su tutto. Una riunione che facciamo almeno ogni due settimane. Attualmente non ci vengono in mente variabili che possano portare a una rivalutazione particolare di quello che abbiamo. Vedremo cosa uscirà fuori”. Così Armando Palmegiani, il consulente di Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco – oggi a Roma.

Genetista Baldi: “Ricostruzione omicidio deve essere più precisa“

“Andrea non era su quella scena del crimine. Tutta la ricostruzione di tutta l’azione omicidiaria deve essere più precisa. Io credo che la dottoressa Cattaneo riuscirà a essere abbastanza precisa sul numero di persone e sulla lesività. Dobbiamo lavorare sui documenti. Quando ci saranno questi dati si prenderà anche un medico legale”. Così Marina Baldi, genetista e consulente tecnica del pool di difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, oggi a Roma per una riunione con il team legale del 37enne.