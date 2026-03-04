Ddl Bongiorno, Gino Cecchettin: “Solo con il sì c’è vero consenso"

(LaPresse) ”Sul tema del consenso nel Ddl Bongiorno, “Io come cittadino penso che per il consenso serva un sì, è vero che un no è un no ma solo con il sì c’è vero consenso. Se pensiamo al caso di Gisele Pelicot , il no non c’era come non c’era il sì. é un caso che fa vedere quanto la legge guardi solo una parte della realtà”. Così Gino Cecchettin a margine di un incontro all’Università Cattolica a Milano. A chi gli chiedeva cosa si sentirebbe di chiedere al governo di Giorgia Meloni sul tema del ddl stupri, Cecchettin ha risposto: “Se c’era l’accordo iniziale non capisco perché poi si sia cambiato. Chiederei di rivedere e riconsiderale la legge perché è un po’ quello che tutti chiedono”.