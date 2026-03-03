Israele in Libano, Tajani: “Siamo preoccupati, valutiamo rischi terrorismo”

“Se sono preoccupato per l’allargamento del conflitto in Libano? Certo, l’allargamento del conflitto preoccupa tutti. Stiamo valutando i rischi terrorismo. Tutto ciò che si può fare lo stiamo facendo. Ne approfitto per ringraziare tutti i servitori dello Stato che si impegnano 24 ore su 24 per garantire la sicurezza degli italiani all’estero e dei nostri cittadini in Italia” così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del “Polar Dialogue” nella sede del Cnr di Roma sull’invasione di terra di Israele in Libano.