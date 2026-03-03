Iran, presunti missili di Teheran neutralizzati sui cieli di Doha

Presunti missili dell’Iran sono stati neutralizzati nel cielo sopra Doha martedì mattina mentre l’Iran continuava il suo contrattacco contro la campagna congiunta USA-Israele contro la Repubblica islamica. In segno di preoccupazione per il potenziale aumento della violenza, lunedì il Dipartimento di Stato ha esortato i cittadini statunitensi a lasciare più di una dozzina di paesi del Medio Oriente a causa dei rischi per la sicurezza. Trump ha affermato che le forze statunitensi sono determinate a distruggere le capacità missilistiche dell’Iran, spazzare via la sua marina, impedirgli di ottenere un’arma nucleare e garantire che non possa continuare a sostenere gruppi alleati come Hezbollah libanese, che lunedì ha lanciato missili contro Israele, provocando attacchi aerei di ritorsione.