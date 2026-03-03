Iran, colpita ambasciata Usa a in Arabia Saudita: le immagini della struttura dopo l’attacco

L’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata colpita da due presunti droni dell’Iran. Lo hanno riferito due fonti alla Cnn, aggiungendo che non ci sono state segnalazioni di feriti. L’attacco all’ambasciata statunitense nella capitale saudita Riyad è tra le numerose installazioni militari e diplomatiche statunitensi prese di mira da Teheran. Anche l’ambasciata statunitense in Kuwait è stata colpita domenica e lunedì. Nelle immagini diffuse da AL ARABIYA TV mostrano la struttura dopo l’attacco.