El Mencho, in Messico i funerali del leader del cartello di Jalisco New Generation

Si sono tenuti in Messico, lunedì, i funerali di Nemesio Oseguera Cervantes, detto “El Mencho“, leader del Nuovo Cartello di Jalisco. Il corpo del boss è stato portato in un cimitero a Guadalajara. Oseguera Cervantes, ucciso dall’esercito messicano poco più di una settimana fa, è morto per ferite multiple da arma da fuoco, secondo un certificato di morte ottenuto dall’Associated Press. L’uccisione dell’uomo meglio conosciuto come “El Mencho” ha scatenato violenze in circa 20 stati. Il suo corpo è stato portato a Città del Messico dove è stata eseguita l’autopsia e poi è stato consegnato alla sua famiglia sabato, ha detto l’ufficio del procuratore generale in una breve dichiarazione. Il certificato di morte riporta inoltre che Oseguera Cervantes doveva essere sepolto, una pratica standard in caso di morti violente per consentire la raccolta di ulteriori prove forensi se necessario in futuro. A Zapopan, che confina con Guadalajara, la capitale di Jalisco, da domenica è stata rafforzata la sicurezza intorno a un’impresa di pompe funebri dove stavano arrivando grandi corone di fiori senza nome. Uno schieramento militare simile è stato dispiegato lunedì attorno a un cimitero, dove dozzine di persone in lutto sono arrivate con un corteo funebre, molte delle quali protette da ombrelli neri.