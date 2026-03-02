Iran, Tajani: "Nessuno è al sicuro dai missili di Teheran"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha tenuto un’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera. “L’obiettivo dell’azione in corso è l’eliminazione del rischio nucleare e missilistico rappresentato dal regime di Teheran. Una minaccia esistenziale, come hanno dimostrato anche i fatti di questi giorni, per la sicurezza non solo di tutta la regione, ma anche dell’Europa”, ha dichiarato Tajani. “Questa notte sono stati abbattuti due droni che puntavano a colpire una base britannica a Cipro. I danni sono lievi, ma il messaggio è inequivocabile: nessuno sarebbe al riparo da un Iran dotato di missili, oltre che dell’arma atomica”, ha proseguito il titolare della Farnesina, aggiungendo che “questo sta provocando una serie di valutazioni da parte dei partner europei. Per quanto ci riguarda, abbiamo ricevuto richieste di aiuto logistico e di forniture di materiali da parte dei paesi del Golfo, che coincidono anche con la protezione dei nostri militari presenti nell’area. Su questo, naturalmente, siamo pronti a fare, come sempre, tutti i passi parlamentari necessari”.