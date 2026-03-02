Iran, scontro Tajani-Conte: “Trump non mi chiama Tony, mai in ginocchio da lui e da Merkel”

(LaPresse) Scontro tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente M5S Giuseppe Conte durante le repliche del ministro in occasione dell’informativa sulla situazione in Iran davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera. “Trump non mi ha mai chiamato Tony, a lei la chiamava Giuseppi, quindi un rapporto di amicizia lo avrà lei – ha detto Tajani replicando all’ex premier che lo aveva criticato poco prima per il cappellino Maga durante la riunione del Board of Peace – Il cappellino era un regalo e io non sono stato mai in ginocchio né da Merkel né da Trump come ha fatto lei. E non mi vergogno di niente”, ha aggiunto Tajani, mentre in commissione si alzava la bagarre tra le proteste dell’opposizione, a cominciare da Conte.